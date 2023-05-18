Ankara

Ofisten yapılan açıklamaya göre, Ulusal Staj Programı'nda 407 bin 319 öğrencinin yer aldığı stajyer havuzu 13 Nisan itibarıyla işverenlerin erişimine açıldı.

Bu yıl için 150 bini kamuda, 150 bini özel sektörde olmak üzere 300 bin gence staj imkanı sunulmasını hedefleyen programa, Türkiye'deki 204, KKTC'deki 15 ve 33 farklı ülkedeki 147 üniversiteden başvuru gerçekleşti.

Program kapsamında, ilk bir ayda 200 binin üzerinde staj teklifi gönderildi. Gelen teklifleri kabul eden 100 binden fazla genç staj yapacağı kurumu kesinleştirdi. 81 ilde teşkilatlarıyla faaliyet gösteren kurumlar, ülkedeki tüm üniversitelerden 432 farklı bölümdeki öğrenciye istedikleri ilde staj imkanı sağladı.

Kamu kurumlarında Ulusal Staj Programı stajyerlerine ödenecek ücret ise bu yıl için asgari ücret olarak belirlendi. Staj imkanlarının fırsat eşitliği, şeffaflık ve liyakat ilkeleri doğrultusunda sunulduğu Ulusal Staj Programı, işverenlerin teklif gönderebilmesi için 2023 yılı sonuna kadar erişime açık kalacak.

Staj teklifleri gönderilmeye devam ediyor

Gençlerin iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimlemelerini hedefleyen programda yer alan kamu ve özel sektörden 6 binin üzerinde işveren ise staj tekliflerini hızla göndermeye devam ediyor.

Stajyer havuzunda yer alan tüm öğrenciler, uzman kurumların hazırladığı ücretsiz eğitimlerle kariyer yolculuklarında destekleniyor. Program kapsamında kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında staj yapacak her bir genç, başta "İş Sağlığı ve Güvenliği" olmak üzere sertifikalı iş yaşamına hazırlık, farkındalık, kişisel gelişim ve iletişim eğitimlerini "ytnk.tv" üzerinden alıyor.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da programa başvuru yapan her bir üniversite öğrencisi, liseden lisans son sınıfa kadar gerçekleştirdikleri uzun dönemli çalışmalar ve sergiledikleri performans üzerinden değerlendirildi. Yenilikçi ve objektif yöntemler ile değerlendirilen her bir öğrenci için "Akademik/Mesleki", "Sanatsal/Sosyal" ve "Sportif" alanlardaki yeterlilik puanları hesaplanarak "Aday Profillerine" eklendi.

Adayların profili, işverenlerin erişim sağlayabileceği stajyer havuzuna kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek aktarıldı. Böylece işverenler, adayların kişisel bilgilerini görmeden, yetkinliklerine dayanan değerleme puanlarına göre teklif gönderdi.

Depremden etkilenen öğrencilere öncelik

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden etkilenen öğrencileri desteklemek için programda yeni düzenlemeler yapıldı.

Ulusal Staj Programı'na deprem bölgesindeki üniversitelerden başvuran veya ikameti deprem bölgesinde bulunan 75 binden fazla gence, kamu kurumlarında, istedikleri ilde öncelikli staj imkanı sağlandı. İlk ay içinde bu öğrencilere yaklaşık 45 bin staj teklifi gönderilirken, bu sayı artmaya devam ediyor.

Her yıl düzenlenmeye devam edecek

Uygulandığı her yıl, uluslararası çatı kuruluşların dikkatini çekerek örnek gösterilen program, bu yıl da OECD 2023 Türkiye Ekonomik İnceleme Raporu'nda ve OECD Dijital Devlet İncelemesi Türkiye 2 Raporu'nda sağladığı fırsat eşitliği, şeffaf süreçleri ve liyakati temin eden yetkinlik temelli 3 değerleme yöntemiyle örnek gösterildi.

Gençleri, ülkenin kalkınma vizyonu ve hedefleri doğrultusunda, iş hayatına hazırlayan program, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından her yıl düzenlenmeye devam edecek.

Başvuru yapan öğrenciler, staj tekliflerini Kariyer Kapısı Platformu'ndan yani "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden takip ederek süreci yürütebilecek, gelişmeleri ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı resmi Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook hesapları üzerinden takip edebilecek.

AA