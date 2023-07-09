İZMİR AA- Efes Antik Kenti Büyük Tiyatro'da önceki gün İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçılarının sahnelediği Rus besteci Çaykovski'nin "Uyuyan Güzel" eseriyle başlayan festival, devam ediyor.

Murat Karahan, bu yıl festival için "muhteşem bir program" hazırladıklarını belirtti.

Seyircilerin organizasyona büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Karahan, "Efes Opera ve Bale Festivali'mizde bu yıl büyük rekorlar kırılacak." dedi.

Efes Antik Kenti'nin Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na yakınlığına dikkati çeken Karahan, turizm ve sanatı bir araya getirmek için, buradaki tanıtım faaliyetlerine öncelik verdiklerini vurguladı. Karahan, şunları söyledi:

"Kuşadası'nı, bilfiil Efes Opera ve Bale Festivali'nin temel taşlarından birisi olarak değerlendireceğiz. Ülkemize gelen turistleri, bu tür festivallere kanalize etme konusunda öncelikle Aspendos'u üs olarak belirlemiştik. Geçen sene Aspendos Festivali'ne gelen izleyicilerin yaklaşık yüzde 75'i yabancı turistlerden oluşuyordu. Ülkemizin tanıtımı için de çok önemli bu. Bölgedeki turistleri, temsillere kanalize etmeye çalışıyoruz. Binlerce bilet satıldı. Bu da bizi çok mutlu ediyor; hem ülkemizin tanıtımı açısından, hem Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Devlet Opera ve Balesi olarak bu tarz güzel sanatları, yüksek sanatları üniversal boyutta icra ettiğimizi ispat etmesi açısından bu bizim için çok değerli ve heyecan verici."

Karahan, restorasyon çalışmaları devam eden Efes Antik Kenti Tiyatrosu'nun seyirciye açık bölümünün tamamının festivalin açılış temsilinde dolduğunu belirterek, "Efes'i bu sene gördüğünüz gibi rekorlarla bitireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 5-17 Ağustos'ta Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin 20'ncisini, 4-21 Eylül'de de Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin ise 30'uncusunu gerçekleştireceklerini söyleyen Karahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devlet Opera ve Balesi aslında on iki ay boyunca hiç perde kapamıyor. Ülkemizin tanıtımına ve sanata katkıda bulunacak her olasılığı değerlendireceğiz. Aspendos festivalimiz Uluslararası Festival Birliğine üye. Buna Efes ve İstanbul'u katmak için çalışıyoruz."

Festival

Efes Antik Tiyatro'daki festival, yarın Samsun Devlet Opera ve Balesince sahneye konulacak "Carmen" balesi ile devam edecek.

İZDOB sanatçıları, festival kapsamında 13 Temmuz'da "Carmina Burana"nın sahne kantatını (şiirin orkestra eşliğindeki tek veya çok sesli bestesi), Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları 16 Temmuz'da "Damdaki Kemancı" müzikalini sahneye koyacak.

İZDOB sanatçılarının 21 Temmuz'da sahneleyeceği Gaetano Donizetti'in Lucia di Lammermoor operası ile festival sona erecek.