İSTANBUL (AA) - ZEYNEP ÖZTURHAN - İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) kapsamında dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen orman yangını uzmanları, Türkiye'nin yangın tespiti ve müdahalede üst düzey kapasiteye sahip olduğunu belirterek, orman yangınlarıyla mücadelede gelişmiş teknolojilerin kullanıldığını söyledi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede son dönemde dünyada adından söz ettiren ülke konumuna geldi. Yangınlarla mücadelede İHA'lar başta olmak üzere yüksek teknoloji kullanımı uluslararası uzmanların da dikkatini çekiyor.

Portekiz Kırsal Yangınların Entegre Yönetimi Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Tiago Oliveira, AA muhabirine, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sorunların ormanlar üzerindeki olumsuz etkileri ve orman yangınlarının önlenmesinde izlenebilecek adımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İklim değişikliğinin yangın sezonunu uzatacağına ve zor koşulların yaşandığı günleri artıracağına işaret eden Oliveira, yangınla ilgili meteorolojik verileri izlemek ve ardından yangın riskinin yüksek olduğu günlerde yangın söndürme kaynaklarının hazır olması gerektiğini söyledi.

Oliveira, yangın riskinin az olduğu günlerdeyse önleyici eylemler olarak yakıt yükünün (yanıcı maddelerin) azaltılmasına yönelik çalışmaların, otlatma ve benzeri faaliyetlerin yapılabileceğine dikkati çekerek, iklim değişikliğinin toprakta daha kapsamlı yanıcı madde azaltma çalışmaları yapılması için bir motivasyon olduğunu aktardı.

- Yerel halk, orman yangınlarını önlemede büyük bir rol oynuyor

Türkiye'nin, etrafında yerleşim bulunan büyük orman alanlarına sahip olduğunun altını çizen Oliveira, bu alanların çevresindeki halkın sürece dahil edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Oliveira, söz konusu bölgelerde yaşayanların ormandan gelir elde ettiğinde bu alanları daha iyi koruyacağını belirterek, 'İklim değişikliğinin tetiklediği zor koşullar gerçekleştiğinde, çok yüksek şiddetli yangınlar başlar. Bu durumda yangın söndürme kaynaklarının mücadele etmesi çok zor olacaktır çünkü su etkisiz hale gelebilir. Çözüm, ormanlardaki yanıcı maddelerin azaltılmasına yönelik daha fazla çalışma yapmak, planlı ormancılık uygulamalarını ve otlatmayı artırmaktır.' değerlendirmesinde bulundu.

- 'Türkiye yangın tespiti ve müdahalede üst düzey kapasiteye sahip'

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede adından söz ettiren bir ülke olduğuna işaret eden Oliveira, şunları kaydetti:

'Türkiye, yangın tespiti ve müdahalede üst düzey kapasiteye sahip. Türkiye'nin, diğer tüm ülkeler gibi, komşu ülkeleriyle yangın söndürme kaynaklarını paylaşması, sınır ötesi işbirliğini daha etkili hale getirmek için uluslararası standartları benimsemesi gerekiyor. Türkiye, yangın olaylarını ve yangınların ekonomiye verdiği zararı azaltmak için gereken tüm parçaları bir araya getirmiş durumda. Tespit, gözetim ve yangınla mücadelede üst düzey bir kapasiteye sahip.'

- Toprağın doğru kullanımı hem yangın riskini hem de ekonomik kayıpları azaltıyor

Friburg Üniversitesi Küresel Yangın İzleme Merkezi Direktörü Johann Georg Goldammer de küresel ölçekte iklim değişikliğinin ormanların yangına karşı kırılganlığını çok ciddi şekilde artırdığını söyledi.

Köylerde yaşayanların sayısının azalma eğiliminde olduğuna dikkati çeken Goldammer, bu durumda tarım arazilerinin işlenmemesinin etkili olduğunu kaydetti.

Goldammer, köylerde yaşamın azalmasıyla ormanlarda yanıcı maddelerin arttığını belirterek, 'Tarih boyu bu araziler çok yoğun şekilde yönetiliyordu. Her şey hasat ediliyordu, aktif tarım, hayvancılık, mera kullanımı vardı. Bugün ise birçok Avrupa-Akdeniz bölgesinde veya Balkanlar'da daha fazla yangın görülüyor. Yangınlar, tarihsel olarak bu kadar sık görülmeyen yerlerde ortaya çıkmaya başlıyor.' dedi.

Ormanlarda sahadaki durumun son derece önemli olduğunun altını çizen Goldammer, 'Türkiye, ormanların korunması için yaptığı yatırımlar ve yangınla mücadelede çok gelişmiş teknolojiler kullanıyor. Bu yatırımların dışında, ormanlar ve çevresindeki arazilerde çok fazla yanıcı madde olduğundan, yangın önleme çalışmaları da çok önemli.' diye konuştu.

Goldammer, öte yandan, topraklar verimli kullanıldığında arazilerin yanıcılığının azaltılabileceğini sözlerine ekledi.