İSTANBUL- Osmaniyeli sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen (94), yaşamını yitirdi. Ali Bekirli Mahallesi'nde yaşayan, sanayi sitesi eski esnafından Fikret Besen, bugün evinde hayatını kaybetti.
HABER: METE YILMAZ
İSTANBUL- Osmaniyeli sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen (94), yaşamını yitirdi. Ali Bekirli Mahallesi'nde yaşayan, sanayi sitesi eski esnafından Fikret Besen, bugün evinde hayatını kaybetti.
HABER: METE YILMAZ
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