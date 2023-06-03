İSTANBUL- Osmaniyeli sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen (94), yaşamını yitirdi. Ali Bekirli Mahallesi'nde yaşayan, sanayi sitesi eski esnafından Fikret Besen, bugün evinde hayatını kaybetti.

Türkiye Güzeli Milletvekili Oldu Türkiye Güzeli Milletvekili Oldu

HABER: METE YILMAZ