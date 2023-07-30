Seçimlerden sonra parti liderlerinden gündemi sarsacak açıklamalar devam ediyor. Bu seferki iddia Ümit Özdağ’dan geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı bir televizyon programında 'İlk kez açıklıyorum' diyerek açıklamalarda bulundu.

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Özdağ, "Bunu ilk kez açıklıyorum, İYİ Parti'ye oy veren seçmen sandığa gitmemiş ikinci turda. Birinci turda Sinan Oğan'a vermiş ama ikinci turda Kemal Bey'e vermemişler." diye konuştu.

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Özdağ’ın gündemi sarsacak açıklamalarının ardından İYİ Parti üyelerinden gelecek cevap  merak konusu oldu.

HABER:DUHA SENA OSKAY