Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ (ortada), basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konakçı'nın, depremin ardından Hatay’daki nüfusa dair açıklamalarının bölgeye zarar verdiğini belirten Özdağ, Hatay'ın 7 bin yıllık Türk toprağı olduğu gerçeğinin tarihi kayıtlar ve uluslararası hukukla sabit olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Özdağ, Konakçı'nın sözlerinin milli güvenlik tehdidi oluşturduğunu dile getirerek, savcıların Konakçı hakkında gereken soruşturmayı yapacağını düşündüklerini anlattı.

Dilekçede, Konakçı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "görevi sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma", "anayasayı ihlal" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından kamu davası açılması istendi.

Ne olmuştu?

Konakçı, sosyal medyadaki bir konuşmasında, "Hatay’ın çoğunluğu Araptır. Hatay Türkiye topraklarına katıldığında yapılan ilk icraat ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar." diye konuşmuştu.