Alınan bilgiye göre, 25 Eylül'de Muhammed Can U. aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Adkovayçin'i darbetti.

Adkovayçin, hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Muhammed Can U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Murat Adkovayçin'in, olaydan 3 gün sonra ölmesi üzerine, hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılan Muhammed Can U. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, maktul Adkovayçin'in Fenerbahçeli futbolcu Joshua King'in özel şoförü ve koruması olduğu, 1 Ekim'de Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta King'in golünü armağan ettiği kişinin de Adkovayçin olduğu öğrenildi.

AA