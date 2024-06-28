Çağla Şikel'in özel hayatıyla gündemden düşmediği ve geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey'in platonik aşkıyla ilgili konuşmalarıyla dikkat çektiği biliniyor.

Kuzey, birine aşık olduğunu söyleyerek "Başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim ve platoniğe düştüm" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü model her yazı çocuklarıyla birlikte geçirerek tatil yapıyor ve şu sıralar oğullarıyla Alaçatı'da bulunuyor.

Şikel, yaz tatillerini çok seviyor ve bu dönemde sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıyor. Son zamanlarda en çok dikkat çeken paylaşımı, oğlu Kuzey ile birlikte yaptığı sahil yürüyüşü oldu. Takipçileri özellikle anne-oğulun aynı mayo desenini giymelerine dikkat çekti ve bu konuda yorumlar yağdırdı.