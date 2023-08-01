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Sosyal medya paylaşımlarıyla etkileşimde olan Gülşen'in fındık toplarkenki pozları, samimi ve içten tavırlarıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü. H ayranlarının beğenisini kazandı.

Gülşen, yaşadığı keyifli vakitleri ve fındık topladığı anları fotoğraflarla belgeledi. Takipçilerine doğa ile iç içe geçirdiği zamanlardan kesitler sunan ünlü şarkıcı, memleketine olan özlemini ve fındık hasadına katılmanın mutluluğunu göz önüne serdi.

Doğup büyüdüğü şehir olan Ordu'ya dönüşünde fındık hasadına katılan Gülşen , bu anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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