Haber: Beyza Betül Cihan

Samsonova sadece egzotik meyve diyetiyle beslenmeyi tercih eden ve vegan beslenmeyi savunan bir isim olarak biliniyordu.

Samsonova, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar ve videolarla binlerce insan harici meyve diyeti ve vegan yaşam tarzı hakkında bilinçlendirmiş ve bu beslenme tüketimine ilgi duyanlara ilham olmuştu. Ancak sağlık ve beslenme düzeniyle ilgili son olaylar ortaya çıkan endişe vericiydi.

Sadece mahsullerle beslenen Samsonova'nın sağlık durumu, uzman tarafından sürekli olarak endişeleriyle takip ediliyordu. Besin eksiklikleri ve yetersiz beslenme nedeniyle bedeni zayıflamış ve sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı.

Ne yazık ki, Zhanna Samsonova'nın vücut direncinin düşmesi ve açlık nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Bu trajik olay, özellikle sağlıklı beslenme ve vegan yaşam tarzı konusunda bilgi sahibi olanlar, danışman tarafından önerilen beslenme düzenleri hakkında doğru bilgileri almaya teşvik etmeye yönlendirdi.