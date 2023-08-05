Haber: Beyza Betül Cihan

Eskişehir'de meydana gelen üvey kardeş cinayetinde şüphelinin cinayeti, annesine olan borcunu ödemediği için işlediğini söylediği öğrenildi. Olayda, Sezer Keklikçi (35) isimli adamın öldürülmesi sonrasında başlatılan soruşturma neticesinde, şüpheli Caner Ç. (22) ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı.

Şüpheli Caner Ç., ifadesinde annesine olan borcunu ödeyemediği ve bu nedenle sorun yaşadığı Sezer Keklikçi'yi öldürdüğünü itiraf etti. Olay sonrasında yapılan inceleme ve sorgulamalar sonucunda, şüpheli Caner Ç. 'kasten adam öldürmek' suçlamasıyla, babası Necmi Ç. ise 'cinayete azmettirme' suçundan tutuklandı. Anne Necla Ç. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.