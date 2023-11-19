Haber: Damla Oya Erman

University College Dublin'den araştırmacılar, Sırbistan ve Slovenya meslektaşlarıyla işbirliği yaparak, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarını inceleyerek 100'den fazla önce bilinmeyen site tespit etti. Doliche olarak bilinen bölgedeki bu kodavisi topluluklar, M.Ö. 1600-1450 arasında kurulmuş ve çoğu M.Ö. 1200 civarında topluca terk edilmiş.

Erken toplulukların savunma amaçlı kullandığı bu yerleşim alanları, daha sonraki Bronz Çağı'nda Avrupa'daki ünlü höyüklere öncülük etmiş olabilir. Gradište Iđoš, Csanádpalota, Sântana ve Corneşti Iarcuri gibi daha önce bilinen büyük sitelerin yanı sıra analiz, bu mega kalelerin birbirine bağımlı topluluklar olduğunu ve on binlere ulaşabilecekleri bir ağın parçası olduklarını gösteriyor.

PLOS ONE dergisinde yayımlanan makalede, Tisza Nehri çevresinde tespit edilen 100'den fazla site, Tisza Site Grubu (TSG) olarak adlandırılıyor. TSG'nin M.Ö. 1500-1200 civarında, Mikenlilerin, Hititlerin ve Yeni Krallık Mısır'ın zirve dönemlerinde önemli bir yenilik merkezi olduğuna inanılıyor.

Bu keşif, 2. bin yılın Avrupa tarih öncesi dönemindeki etkileşimlere ilişkin yeni perspektifler sunarken, TSG'nin çöküşü sırasında sofistike askeri tekniklerin ve toprak işleri teknolojilerinin Avrupa genelinde yayıldığını gösteriyor.

Doçent Molloy, "Uydu görüntüleme kullanarak sadece birkaç site yerini belirleme yeteneğimiz yok, aynı zamanda bir bütün olarak yerleşik bir peyzajı tanımlayabildik ve sitelerin boyutu ve düzeni ile ilgili haritalara, hatta bu siteler içindeki insanların evlerinin konumlarına sahibiz. Bu gerçekten bu Bronz Çağı insanlarının birbirleriyle ve birçok komşularıyla nasıl yaşadığına dair eşi benzeri olmayan bir görünüm sunuyor" dedi.