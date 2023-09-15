Haber: Duha Sena Oskay

Bir uzman, uzaylıların Dünya'ya ulaşmalarına yardımcı olacak "inanılmaz derecede gelişmiş teknolojiye" sahip olmalarının mümkün olduğunu iddia etti.

İddia, NASA'nın UAP/UFO'ların gerçek olup olmadığına ilişkin yeni raporuna tepki gösteren Portsmouth Üniversitesi Kozmoloji ve Yerçekimi Enstitüsü'nden Christ Pattison'dan geliyor

16 uzman tarafından hazırlanan 33 sayfalık rapor, uzaylıların varlığını doğrulayacak kadar ileri gitmese de, orada başka bir şeyin olabileceği ihtimaline kapı açıyor çünkü raporun sonunda derinlerde gömülü olan şey, Uzaylı severlerin beklediği bir şey vardı.

Konunun uzmanı Chris Pattison şunları söyledi:

“NASA direktörü Bill Nelson, kişisel olarak evrendeki diğer gezegenlerde yaşamın var olduğuna inandığını söyledi.

“Bu uygarlıklardan birinin veya bazılarının inanılmaz derecede ileri teknolojiye sahip olması ve bunlardan bazılarının kasıtlı veya kazara Dünya'ya gelmesi mümkün mü? Evet.

“Muhtemelen mi? Kesinlikle hayır.

“Biz insanlar en yakın komşu gezegenlere bile insan göndermedik, dolayısıyla başka bir güneş sistemine, hatta başka bir galaksiye ulaşacak teknolojiye sahip bir medeniyet hayal etmek çok zor; bence bunu henüz göz ardı etmemek akıllıca ama olağanüstü İddialar olağanüstü kanıtlar gerektiriyor ve bunu henüz görmedik.”

Bay Pattison, NASA'nın gelecekteki UAP/UFO'ları incelemek için kaynak ve personel ayırdığını gösterdiği için raporu "iyi haber" olarak nitelendirdi.