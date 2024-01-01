Haber: Damla Oya Erman

Ancak, Trump'ın bu çıkışları, geçmişte benzer ifadeleri için karşılaştığı yoğun haber kapsamı kadar büyük bir tepki almıyor.

Son haftalarda yaptığı konuşmalarda, Trump politik rakiplerini "haşarat" olarak nitelendirip, ülkede yaşayan "Komünistler, Marksistler, Faşistler ve Radikal Sol Haydutlar"ı kökten temizleyeceğine dair taahhütlerde bulundu. Ancak bu çıkışları, geçmişte benzer ifadeleri için karşılaştığı medya yankısı kadar büyük bir yankı uyandırmadı.

Bu tehlikeli retoriğin arkasındaki sebepleri anlamak için sosyoloji profesörü Peter Simi, Trump'ın şiddet dolu konuşmalarının neden eskisi kadar dünya genelinde dikkat çekmediğini Business Insider'a anlattı. Simi, uzun yıllardır aşırılık gruplarını inceledi ve Trump'a karşı tanıklık ettiği bir davada uzman görüşü sundu.

Simi, Trump'ın söylemlerini anlamak için geçmişine bakmanın ve onun politik kariyerindeki tehditlerin tam bağlamını anlamanın önemli olduğunu belirtti. Trump'ın şiddet içeren retoriğini değerlendirirken, geçmişteki benzer çıkışlarını ve bu söylemlerin Trump'ın taraftarları üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmak gerektiğini vurguladı.

Bu uzman görüşü, Trump'ın retoriğinin sadece bir tehdit değil, aynı zamanda geçmişe dayanan bir desen ve bu desenin izleyicileri üzerindeki etkisi üzerine ışık tutuyor. Trump'ın giderek artan şiddet içeren konuşmalarının neden dünya genelinde daha az tepki aldığını anlamak için, geçmişteki benzer çıkışları ve bu çıkışların izleyicileri üzerindeki etkilerini değerlendirmek önemli bir perspektif sunuyor.