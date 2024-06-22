Kontakt lensle yüzmenin kornea enfeksiyonlarına neden olabileceği ve bu durumun ciddi görme kayıplarına yol açabileceği konusunda Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla uyarılarda bulundu. Ayrıca, Kurban Bayramı süresince göz sağlığını tehdit eden birçok kaza ile karşılaşıldığını belirtti ve kurban kesiminde koruyucu gözlük kullanılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Atilla, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte havuzların ve denizlerin yoğun rağbet gördüğünü dile getirerek, havuz suyundaki dezenfektan maddelerinin özellikle göz yüzeyinde hasara yol açabileceğini söyledi. Bu durumun gözde kum kaçmış gibi bir batma hissine, kızarıklığa ve çapaklanmaya neden olabileceğini belirtti.

Ayrıca, göz enfeksiyonlarına karşı bilinçsiz ilaç kullanımının sakıncalı olduğunu ve mutlaka bir göz doktoruna danışılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Atilla, özellikle bilinçsiz steroid kullanımının daha ciddi enfeksiyonlara zemin hazırlayabileceğini ve erişkinlerde göz tansiyonunun yükselmesine neden olabileceğini açıkladı.

Bu nedenle, yaz aylarında göz sağlığını korumak için gözlerin korunmasına özen gösterilmesi gerektiği ve herhangi bir sorunda mutlaka uzman bir göz doktoruna başvurulması gerektiği vurgulandı.