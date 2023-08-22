Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımına başlanan çevre yolunun hizmete sunulması için çalışmalar hızlandırıldı.

Projenin 21 kilometrelik kısmını oluşturan Beyüzümü mevkisindeki Özalp-Saray-Kapıköy Sınır Kapısı bölümü ile Memur-Sen TOKİ mevkisindeki çalışmalara yoğunluk verildi.

Bakanlığın yanı sıra Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve müteahhit firmalardan yaklaşık 380 işçi ve 45 teknik personelin görev yaptığı yolda şu ana kadar yüzde 40 ilerleme sağlandı.

Güzergahta inşa edilecek 7 köprülü kavşak, demir yolu üst geçidi,

4 hemzemin geçit, 3 alt geçit ve yaklaşık 80 menfezin depremsellik analizleri yapıldı ve yapılar buna göre projelendirildi.

İnsanların şehir trafiğine takılmadan, rahat ve konforlu şekilde ulaşım imkana kavuşturulması amacıyla projelendirilen 41 kilometre uzunluğundaki, 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli yolun sınır kapısı bağlantısıyla hem ticarete hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, kentte konforlu ve güvenli seyahate olanak sağlamak, trafik kazalarını asgariye indirebilmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Edremit ilçesinden başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanan Van çevre yolunun Kurubaş mevkisinden Hakkari yoluna, Beyüzümü mevkisinden Özalp-Saray-Kapıköy Sınır Kapısı yoluna bağlanacağı bilgisini verdi.

Van çevre yolunun bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı güzergahı bize teslim etti. İkmal ihalesini yaptıktan hemen sonra Haziran 2021'de çalışmalara hızlı şekilde başladık. Bize teslim edilen güzergah üzerindeki binaların kamulaştırmalarını nihayetlendirdik. Kamulaştırdığımız, bedelini ödediğimiz binaların kısa zamanda boşaltılmasını rica ediyoruz. Yapılar boşaltıldığında çevre yolunu en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bazı yapılar yolun tam ortasında. Yolu yapabilmek için o yapıları yıkmak gerekiyor. Böyle olunca hem işler yavaşlıyor hem de yolu bitirme süresi uzuyor. 436 binadan yaklaşık 100 tanesini boşaltamadık. Bu konuda duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

"Çevre yolunu kısa sürede tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz"

Projedeki tüm çalışmaların deprem gerçeği göz önünde bulundurularak yapıldığına işaret eden Arslan, şöyle konuştu:

"Projemizin depremsellik analizi yapıldı. Tüm köprülerin mesnetleri (yükün köprünün ayaklarına düzenli şekilde dağıtılmasını sağlayan yapı elemanı), kirişleri, alt ve üst geçitler depreme dayanıklı olarak projelendirildi ve inşasına başlandı. Aynı zamanda çevreciyiz. Çevre dostu ulaşım sisteminin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimiz var. Yol yaptığımız her yeri güzelleştiriyoruz. Güzellikler çevre yolumuz hizmete girdiğinde görülecek. Vatandaşlarımızın yapılarını boşaltmaları halinde çalışmalarımız daha da hızlanacak ve yolu kısa sürede tamamlayacağız. Devletimiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Valimiz, milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediyemiz her konuda bize destek veriyor. Çevre yolunu kısa sürede tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz."

AA