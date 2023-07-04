Van

Valilik önünde bisikletleriyle bir araya gelen üyeler, buradan Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve Kale Yolu caddelerini kullanarak Van Kalesi'nin yanındaki Atatürk Parkı'na kadar bisiklet sürdü.

Trafikte sürücülerin kendilerini fark etmesi için zil ve düdük çalarak ilerleyen gruptakiler, bitiş noktasında "araç sizin yol hepimizin" sloganı attı.

Grup adına açıklama yapan Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Hakan Durgun, bisikletli yaşamın gelişmiş ülkeler düzeyinde olmamasının olumsuz etkilerini toplum olarak yaşadıklarını söyledi.

Van'da faaliyet gösteren bisiklet toplulukları ve sivil toplum kuruluşları ortak etkinlikler yapmak adına 23 Haziran'da Van Bisikletliler Platformu'nu kurduklarını belirten Durgun, şöyle konuştu:

"Ortak paydamız bisikletli yaşamın geleceği için birlikte hareket etmek ve sesimizi yerel yönetimlere ve karar vericilere duyurmak olacaktır. Sağlıklı, çevreci, toplumsal, sportif, ekonomik, turizm gibi önemli alanlarda bilimsel çalışmalarla ortaya konan bisikletin günlük yaşamda daha fazla yer alması adına, platform olarak bugün ilk etkinliğimizi yaptık. Toplu yaşam alanları, sahil yolları, ören yerleri ve yoğunluğun fazla olduğu pazarların çevrelerinden başlayarak kesintisiz bir ağ şeklinde yapılacak bisiklet yolları Van için büyük değişim yaratacak ve katma değer oluşturacaktır. Toplu taşıma araç sürücüleri ve trafikte bulunan diğer kullanıcıların, bisikleti de bir ulaşım aracı olarak kabullenmeleri sağlanmalı ve bu konuda eğitimler verilmeli."

Hava kirliliği ve gürültü ile mücadelede bisiklete ihtiyacın olduğunu vurgulayan Durgun, "Şehrimize katma değer katacak rotalar hazırlanmalı ve aplikasyon oluşturulmalı. Sahile kıyısı olan yerel yönetimler, bisiklet kullanımı noktasında örnek teşkil edecek hizmetler üretmeli, ilimizin tarihi turistik yerlerinin tanıtımı için geleneksel turlar düzenlenmeli. Şehrin belli noktalarına bisiklet toplanma alanları yapılarak güvenliği sağlanmalı." diye konuştu.

AA