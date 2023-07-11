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Kaza yerine Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da gelerek bilgi aldı.

Örümceğimsigillerden "sarıkız" türünün tehlikeli bir tür olmadığı bildirildi

Örümceğimsigillerden "sarıkız" türünün tehlikeli bir tür olmadığı bildirildi

Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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