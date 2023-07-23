15 temmuz günü arkadaşlarıyla birlikte Alaçatı’daki bir eğlence mekanına giden Veli Eren görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, mekandan arkadaşları ile çıkmadı. Saat 02.30'da mekana geldiği 2’si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Ancak Eren, saat 04.00'a kadar mekanda tekti.

Oğlu için endişelenen baba Mehmet Atay olayı şöyle özetledi:

“Oğulum arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından 04.00’te arkadaşlarından sonra ayrılıp, 2-3 kilometre mesafedeki Delikli Koy’a gidiyor. Orada Çeşme’ye beraber gittiği arkadaşları değil de başka arkadaşlarıyla karşılaşıyor. Oğluma, ‘Ne yapıyorsun’ diye sormuşlar. Telefonunu kaybettiğini ve onu aradığını söylemiş. Arkadaşları da aramasına yardım etmiş.

Ancak, onlarda ilerleyen saatlerde, ‘Eve dönmemiz gerekiyor’ diyerek, yanından ayrılmışlar. Oğulum telefonunu aramaya devam etmiş. Saat 08.00 gibi oğlum burada uyuyakalmış. Biri görüp, ‘Burası güneş, gölge bir yere geç’ diye, uyarmış. Bunun üzerine kalkıp, halk plajının bulunduğu alana geçmiş.

Plajdaki bir abimizden su istemiş. Bu kişi su vermiş biraz da yanındaki cipsten ikram etmiş. Oğlum cipsin yanında asitli meşrubatları çok sever. ‘Meşrubat yok mu’ diye sormuş. Olmadığını öğrenince teşekkür edip, ayrılmış. Oğlumun ayrılmasından hemen sonra o kişi durumunun iyi olmadığını düşünerek 155’i aramış.

Sarhoş olabilir diye düşünüyorum. Bu kişi polisi ararken oğlum oradan uzaklaşmış. Saat 19.00 gibi Alaçatı’da görev yapan bir minibüs şoförü oğlumu görüyor. En son gören de bu minibüs şoförü. Oğlumun yanında kişi daha varmış. Belki binerler diye yanlarında durmuş. Ancak binmemişler.”

Anlatmaya devam eden acılı baba: “Tüm yakınlarımız, akrabalarımı perişan halde. Oğlumun, hiçbir sıkıntısı, sorunu yoktu. Bir yere gideceksek, beraber gidip eğlenirdik. Daha önce de Çeşme’ye gitmişliği vardı. Ancak vakitlice dönerdi. Endişeliyiz. Haber alamıyoruz. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz. Gören ya da yerini bilen varsa lütfen en yakın güvenlik güçlerine bildirsin” dedi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN