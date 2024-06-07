Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu andı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Terör saldırısının 8. yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğünce şehitlikte düzenlenen anma programına, şehit ailelerinin yanı sıra Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, bazı il emniyet müdür yardımcıları ve ilçe emniyet müdürleri, polisler, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.