60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesi hızlandırılmış video tekniği ile görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan ve yarın hizmete açılacak olan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin yapım süreci hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi.
60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesi hızlandırılmış video tekniği ile görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan ve yarın hizmete açılacak olan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin yapım süreci hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi.