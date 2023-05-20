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Fantastik bir yolculuk: İstanbul Sihir Müzesi

MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesi hızlandırılmış video tekniği ile görüntülendi

Türk Yahudisi aile İsrail makamlarının 9 aydır kendilerinden kopardığı bebekleri için mücadele veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan ve yarın hizmete açılacak olan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin yapım süreci hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi.

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