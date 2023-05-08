07.05.2023

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jourova, Avrupa'nın deprem sonrası gösterdiği dayanışmayı AA'ya değerlendirdi

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, "Yalnızca AB'nin arama kurtarma ekibi ve finansal yardım gönderen resmi kuruluşlarından değil Avrupa halkından da kendiliğinden ve spontane olarak güçlü bir dayanışma dalgasına şahit olduk." dedi.