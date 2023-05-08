Jourova, Avrupa'nın deprem sonrası gösterdiği dayanışmayı değerlendirdi
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, "Yalnızca AB'nin arama kurtarma ekibi ve finansal yardım gönderen resmi kuruluşlarından değil Avrupa halkından da kendiliğinden ve spontane olarak güçlü bir dayanışma dalgasına şahit olduk." dedi.
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jourova, Avrupa'nın deprem sonrası gösterdiği dayanışmayı AA'ya değerlendirdi
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, "Yalnızca AB'nin arama kurtarma ekibi ve finansal yardım gönderen resmi kuruluşlarından değil Avrupa halkından da kendiliğinden ve spontane olarak güçlü bir dayanışma dalgasına şahit olduk." dedi.