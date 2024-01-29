Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Nihayet milletimizin heyecanla beklediği o anın geldiğini, tüm ülkemin tek yürek fırlatma sürecini takip ettiğini bilmek beni çok duygulandırdı, gülümsedim, içimdeki mutluluk bünyeme sığmadı." dedi.
AA
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Nihayet milletimizin heyecanla beklediği o anın geldiğini, tüm ülkemin tek yürek fırlatma sürecini takip ettiğini bilmek beni çok duygulandırdı, gülümsedim, içimdeki mutluluk bünyeme sığmadı." dedi.
AA
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