Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Nihayet milletimizin heyecanla beklediği o anın geldiğini, tüm ülkemin tek yürek fırlatma sürecini takip ettiğini bilmek beni çok duygulandırdı, gülümsedim, içimdeki mutluluk bünyeme sığmadı." dedi.

AA