Arjantinli sanatçılar, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini Türkçe seslendirdi
Arjantin'de, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yürütülen ve Arjantinli sanatçıların yer aldığı proje kapsamında, müzisyenler yerel enstrümanlarıyla Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı eserini Türkçe seslendirdi.
Arjantinli sanatçılar, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini Türkçe seslendirdi
Arjantin'de, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yürütülen ve Arjantinli sanatçıların yer aldığı proje kapsamında, müzisyenler yerel enstrümanlarıyla Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı eserini Türkçe seslendirdi.