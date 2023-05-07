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Arjantinli sanatçılar, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini Türkçe seslendirdi

Arjantin'de, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yürütülen ve Arjantinli sanatçıların yer aldığı proje kapsamında, müzisyenler yerel enstrümanlarıyla Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı eserini Türkçe seslendirdi.

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