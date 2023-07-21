21.07.2023

Atom bombası icat edilmeseydi bugün nasıl bir dünya olurdu?

Ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın, ‘nükleer bombanın babası’ Robert Oppenheimer’ın biyografisini anlattığı yeni filmi bu sene en çok konuşulan filmler arasına girdi bile. Biz de ‘ya nükleer silah hiç icat edilmeseydi?’ sorusunu yapay zekaya sorduk.