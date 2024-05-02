Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 6 Şubat depremlerinde hasar gören illerimizi ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyor, şehirlerimizin ihyası için önemli adımlar atıyoruz.

Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde sürdürdüğümüz inşa ve ihya çalışmaları Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Tserenpil Davaasuren’in de takdirini topladı.

Güvenli ve hızlı inşa çalışmaları noktasında pek çok ülkeyle olduğu gibi Moğolistan Hükûmetiyle de bilgi ve tecrübe paylaşımına devam edeceğiz." ifadalerine yer verildi.