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Polis, soykırımı protesto eden öğrencilerin üzerinde biber gazı kullandı

İspanya’daki siyasi krizin arkasında dış etkenler mi var?

Gazze’ye bir yandan insani yardımlar indirilirken bir yandan İsrail saldırıları devam ediyor

Bakanlığın deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmaları takdir topladı

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