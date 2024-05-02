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Gazze’ye bir yandan insani yardımlar indirilirken bir yandan İsrail saldırıları devam ediyor
İsrail ordusu, havadan insani yardım malzemelerinin indirildiği Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor, bazı bölgelerden dumanlar yükseliyor
#Gazze
#İsrail ordusu
02.05.2024 - 13:42
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Kaynak:
AA
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