14.06.2023

Bayraktar AKINCI’nın Hassas Güdüm Kiti ile yaptığı test atışı başarıyla tamamlandı

Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir insansız hava aracından atılan Hassas Güdüm Kiti (HGK) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu.