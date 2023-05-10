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Arjantinli sanatçılar, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini Türkçe seslendirdi

Nasıl oy kullanacağız? | Tüm seçmenlerin dikkat etmesi gereken detaylar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, dünyanın en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda hazırlanan siper canlandırma projesinde sona gelindi.

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