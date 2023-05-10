Çanakkale Savaşları ziyaretçilere siper canlandırmasıyla anlatılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, dünyanın en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda hazırlanan siper canlandırma projesinde sona gelindi.
Çanakkale Savaşları ziyaretçilere siper canlandırmasıyla anlatılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, dünyanın en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda hazırlanan siper canlandırma projesinde sona gelindi.