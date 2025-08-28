Çanakkale'de 18 Mart 1915 tarihinde İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan Birleşik Filo'ya geçit verilmeyen deniz savaşı, dönemin en görkemli savaş gemilerinin mücadelesine sahne oldu.

Bir asrı aşkın süredir denizin derinliklerinde sessizliğini koruyan savaş batıkları, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının girişimleriyle 2021'de dalış turizmine kazandırılarak su altındaki tarihi keşfetmek isteyenlerin gözde rotalarından biri haline geldi.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan da Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekibi ve Çanakkale Balıkadamlar Dalış Merkezi eğitmeni Ercan Zeybek ile Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'ndaki İngilizlere ait mayın tarama gemisi "HMS Burka-Minesweeper" ile savaş gemileri "HMS Majestic", "HMS Louis" ve "HMT Lundy" ile askerler, levazım malzemeleri, iskele yapmak üzere kullanılacak malzemeler ve çıkarma alanında kullanılacak hayvanların taşındığı Helles barç batıklarına 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla anı dalışı gerçekleştirdi.

Batıkların görüntülendiği dalışta, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla pankart ve Türk bayrağı açtı.

"Onlar artık dalış turizminin hizmetinde"

Ceylan, savaş batıklarına ilişkin açıklamasında, Çanakkale Savaşları'nın Türk milleti açısından önemine dikkati çekti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 13 Kasım 1918 tarihinde düşman donanmasına bakarak söylediği "Geldikleri gibi giderler" sözünü anımsatan Ceylan, "Çanakkale Savaşları, suya yazılan en büyük destandır. Onlar geldikleri gibi gittiler ancak barut kokan, ateş saçan zırhlılarını, gemilerini burada bırakarak. Onlar artık dalış turizminin hizmetinde." dedi.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığının desteğiyle bölgedeki 5 batığa dalış yaptıklarını aktaran Ceylan, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'ndaki batıkların tonoz ile belirlemelerinin dalış güvenliği açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Ceylan, Çanakkale Boğazı'nın dron görüntülerinin Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığında görevli Astsubay Bahattin Akkaya tarafından kaydedildiğini, dalış eğitmeni Ercan Zeybek'in de arka plan görüntülerini çekerek dalış güvenliğini sağladığını dile getirdi.