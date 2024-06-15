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Çemberlitaş üzerine akademik araştırmalarda bulunan arkeolog Murat Sav, İstanbul'un geçmişte dünyaya hükmettiğine dikkati çekerek, kentin odak noktalarından birinin Çemberlitaş olduğunu söyledi.

Bizans döneminde büyük öneme sahip yapı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemini kaybetmedi ve çeşitli onarımlardan geçerek bugüne ulaştı.

İstanbul'un tarihi kadar eski olan ve yapıldığı dönemde Büyük Konstantinos Forumu'nun tam ortasına dikilen sütun, bugün forumdan geriye kalan tek eser olarak varlığını koruyor.

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