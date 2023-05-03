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Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadele edecek uçak ile helikoptere "OTAĞ" ve “NEFES" adını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , OGM envanterine giren insanlı keşif uçağına "OTAĞ", TUSAŞ tarafından üretilen ve orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak T70 helikopterine de "NEFES" adını verdi ve imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OGM envanterine giren insanlı keşif uçağına "OTAĞ", TUSAŞ tarafından üretilen ve orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak T70 helikopterine de "NEFES" adını verdi ve imzaladı.

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