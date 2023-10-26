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CSO, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazılan 100. Yıl Marşı'nı seslendirdi

Serkan Kaya’nın hazırlayıp sunduğu belgesel kapsamında Samsun , Havza, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Sivas, Kayseri, Kırşehir ve Ankara’da 12 gün süren çekimlerle 5 bölümlük "100. Yılında Kurtuluş Rotası " belgeseli hazırlandı.

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