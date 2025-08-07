​Balığın vücudunu kaplayan özel mukus tabakası, anemonun yakıcı hücrelerinden korunmasını sağlarken, bu zorunlu simbiyotik ilişki sadece balığa değil, anemona da önemli avantajlar sunuyor.

​Palyaço balığı suya bıraktığı besin parçacıkları ile anemonun beslenmesine katkı sağlarken aynı zamanda anemonu kelebek balıkları gibi yırtıcılara karşı aktif şekilde koruyarak ortaklığı savunma boyutuyla da güçlendiriyor.

​Uzun yıllar boyunca kommensalizm (tek taraflı yarar) olarak değerlendirilen bu bağ, günümüzde mutualizm (karşılıklı fayda birlikteliği) örneği olarak kabul ediliyor.

Bu eşsiz ortaklık, deniz yaşamının karmaşıklığını ve ekosistemin hassas dengesini ortaya koyuyor.