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Müzisyen Yücel Arzen: "Madımak'ta yakılan aslında Türkiye'dir, Başbağlar'da kurşunlanan da aslında Türkiye'dir"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Deniz Kaşifi adlı cihazla Akdeniz'de yaptıkları incelemelerde elde ettikleri bulgular hakkında, "Akdeniz'in derin suları şu anda yapısını koruyor." dedi.

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