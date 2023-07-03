Deniz Kaşifi, Akdeniz'in derin sularında iklim değişikliğinin etkisini inceledi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Deniz Kaşifi adlı cihazla Akdeniz'de yaptıkları incelemelerde elde ettikleri bulgular hakkında, "Akdeniz'in derin suları şu anda yapısını koruyor." dedi.
Deniz Kaşifi, Akdeniz'in derin sularında iklim değişikliğinin etkisini inceledi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Deniz Kaşifi adlı cihazla Akdeniz'de yaptıkları incelemelerde elde ettikleri bulgular hakkında, "Akdeniz'in derin suları şu anda yapısını koruyor." dedi.