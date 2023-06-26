Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzuvlarını yitiren bireyleri ziyaret eden dünya serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, "enkazdan rekortmenliğe" giden başarı hikayesini paylaştığı afetzedeleri bir araya getirmeyi hedefliyor.
AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzuvlarını yitiren bireyleri ziyaret eden dünya serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, "enkazdan rekortmenliğe" giden başarı hikayesini paylaştığı afetzedeleri bir araya getirmeyi hedefliyor.
AA
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