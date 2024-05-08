Filistin asıllı İsveçli şarkıcı, Eurovision Şarkı Yarışması yarı final açılışına kefiyeyle çıktı
İsveç'te 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında gerçekleştirilen ilk yarı finalin açılışında sahne alan Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, bileğinde Filistin keyifesi ile şarkısını seslendirdi.
Filistin asıllı İsveçli şarkıcı, Eurovision Şarkı Yarışması yarı final açılışına kefiyeyle çıktı
İsveç'te 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında gerçekleştirilen ilk yarı finalin açılışında sahne alan Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, bileğinde Filistin keyifesi ile şarkısını seslendirdi.