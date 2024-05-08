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İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki bazı mahalleleri boşalttığı duyuruldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail saldırısında bir kız çocuğu öldürüldü

İsveç'te 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında gerçekleştirilen ilk yarı finalin açılışında sahne alan Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, bileğinde Filistin keyifesi ile şarkısını seslendirdi.

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