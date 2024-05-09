Uzun yıllardır Filistin destekçileri için ikon olan 'Leve Palestina' şarkısının yazarı George Totari, dünyaca ünlü şarkısını Anadolu Ajansı için Eurovision Şarkı Yarışması’nın düzenleneceği İsveç’in Malmö kentinde seslendirdi.

İsrail'in boykot edilmesine yönelik 2 büyük gösteri yapılacak

Bu arada, Totari'nin 'Leve Palestina' şarkısını seslendirdiği İsveç'in Malmö'de kentinde, İsrail'in 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıacak olması nedeniyle büyük protesto gösterilerinin yapılması bekleniyor.