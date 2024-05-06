35 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 15 bininin enkaz altında olduğunu ve 80 bin de yaralı Filistinlinin bulunduğunu hatırlatan Arif eş-Şair Ebu Hamza, İsrail ve Amerika’nın sürekli insan haklarından bahsettiklerini fakat kendilerinde bir insanlık kalmadığını ifade etti. Amerika’nın terör eyleminde bulunduğunu ve İsrail’i Filistinli kadın ve çocukları öldürmeleri için desteklediklerini anlattı.

Filistin halkının 70 senedir zulüm altında olduğunu ve 70 senedir bu ablukanın acısını çektiklerini dile getiren Filistinli adam, ne yiyecek ne de içecek bir şeyleri olduğunu aktardı. Refah’a güvenli bölge dediklerini fakat bunun koca bir yalandan ibaret olduğunu ifade eden Ebu Hamza, Refah’ta halihazırda güvenli hiçbir yerin kalmadığını da sözlerine ekledi. Filistinli Arif eş-Şair, savaşın bir an önce bitmesi için yakardı.