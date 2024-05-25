Bir grup Filistinli genç, Filistin Meydanı'nın ortasındaki bir duvara "Özgür Filistin" yazısını yazdı. Filistinli genç kızlar ayrıca İsrail saldırılarında yıkılan evlerin enkazı üzerine "Gazze'yi Kurtar" başlıklı resimler çizdi.
Filistinli gençler enkaz kalıntıları üzerine yaptıkları grafiti ve resimlerle dünyaya ‘savaşı durdurun’ mesajı gönderiyor
Bir grup Filistinli genç, Filistin Meydanı'nın ortasındaki bir duvara "Özgür Filistin" yazısını yazdı. Filistinli genç kızlar ayrıca İsrail saldırılarında yıkılan evlerin enkazı üzerine "Gazze'yi Kurtar" başlıklı resimler çizdi.