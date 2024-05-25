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İsrail saldırılarında ölen çocuklar için binlerce çift ayakkabı bırakıldı

Filistinlilerin havadan atılan yardımları almak için verdiği çaba görüntülendi

Bir grup Filistinli genç, Filistin Meydanı'nın ortasındaki bir duvara "Özgür Filistin" yazısını yazdı. Filistinli genç kızlar ayrıca İsrail saldırılarında yıkılan evlerin enkazı üzerine "Gazze'yi Kurtar" başlıklı resimler çizdi.

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