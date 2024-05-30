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Şiddetli saldırıların ardından Gazzeliler yeniden göç ediyor

Filistinli kadın, yaralı çocuğu için sınır kapılarının açılmasını istiyor

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