İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan 12 yaşındaki Zekeriya es-Sersek, küçük bedenine aldırış etmeksizin hastane personeline yardım etmeye çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her gün ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Hastanelerin bombalandığı, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliğinin çekildiği bölgede sağlık ekipleri ellerinden gelen çabayı sarf ederek yaralıları tedavi etmeye çalışıyor.

Filistinli 12 yaşındaki Zekeriya es-Sersek de hastane koridorlarında koşturarak, hasta ve yaralılara yardımcı olmaya çalışıyor.

AA