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California Üniversitesi’nde Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi

Polis, soykırımı protesto eden öğrencilerin üzerinde biber gazı kullandı

İspanya’daki siyasi krizin arkasında dış etkenler mi var?

Fransa’da Filistin yanlısı protestolar, ülke genelindeki birçok üniversiteye yayılmaya devam ediyor.

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