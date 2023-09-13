Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde 5'incisi düzenlenecek "Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali" bu yıl "Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında 16-24 Eylül'de gerçekleştirilecek.

AA