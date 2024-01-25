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İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen İsrail askeri Adam Bismut'ın kardeşi, cenaze töreninde Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın üzerine yürüyerek, "Benim kardeşim boşuna ölmedi, savaşı durdur." diye bağırdı.

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