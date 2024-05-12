Türkiye'de gözlenebilen 10 farklı incirkuşu türlerinden 9'u Milleyha’da yaşıyor. Daha önce Türkiye'de kaydı olmayan Pasifik İncirkuşu, Küçük Tarlakuşu ve Kaya İncirkuşu, Çizgili Gerdanlı Kırlangıç ilk kez Milleyha Sulak Alanı’nda saptanan kuşlardan birkaç tanesi. Küresel ısınmayla çöl ikliminin yerleşik kuşlarının da kente gelmeye başladığı, bunlar arasında Arabistan toygarı, çöl kulaklı toygarı, çöl çobanaldatanı, ibibik toygarı, küçük çöl toygarı, Irak yedikardeşi, benekli bağırtlak ve gri doğanın yer aldığı biliniyor. Küçük göletlerve sazlıklardan oluşan alanda tür sayısı her geçen gün artıyor. Son yirmibeş yılda 309 farlı kuş türü kayıt altına alındı. Alanı yakından takip eden kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu ile Milleyha Sulak Alanı’nı ve kuş gözlemciliğini konuştuk.

Kaynak: AA