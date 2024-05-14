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Clear Lake'de yıldızlı gece ve samanyolu galaksisi

Filistinliler, Cibaliya Mülteci Kampı’ndan göç ediyor

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Görev yemini, Yunanistan’da neden tepki çekti?

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