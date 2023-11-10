Çevresindeki işletmelerin atık sularının karıştığı öne sürülen derenin yüzeyinin köpük ve mavi bir tabaka ile kaplandığı görülüyor. Dere yatağına birleşen bazı kanallardan da dereye siyah renkte sular akıyor.
AA
Çevresindeki işletmelerin atık sularının karıştığı öne sürülen derenin yüzeyinin köpük ve mavi bir tabaka ile kaplandığı görülüyor. Dere yatağına birleşen bazı kanallardan da dereye siyah renkte sular akıyor.
AA
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