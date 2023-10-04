Afetten etkilenen kentte bir yandan ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri sürerken, diğer yandan da hem kalıcı konutlar hem de kırsal mahallelerde yaşayanlar için köy tipi afet evleri inşa ediliyor.
AA
Afetten etkilenen kentte bir yandan ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri sürerken, diğer yandan da hem kalıcı konutlar hem de kırsal mahallelerde yaşayanlar için köy tipi afet evleri inşa ediliyor.
AA
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