Bu içeriğe tepkiniz

Marmara Denizi'ndeki baskı unsurları canlı türlerini tehdit ediyor

Sabırla uzattıkları saçları kanser hastalarına en anlamlı hediye oldu

Hayvanlar dondurulmuş meyve kokteyli ile serinliyor

Ayıların barınağına görevliler tarafından kovalar içinde buzlu meyveler bırakılıyor. Ayılar, buzlu meyveleri havuzun içine taşıyarak havuzda meyve kokteyli yemenin tadını çıkarıyor.

Karpuz, armut, çilek gibi mevsime uygun meyvelerden oluşan buzlu kokteyller hayvanlar tarafından iştahla tüketiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan hayvanat bahçesi ndeki maymun, ayı, lemur gibi türlerin sıcak havadan olumsuz etkilenmemesi için çeşitli yöntemler uygulanıyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.